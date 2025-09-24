Прямо сейчас:
В Крыму - выставка "Здравоохранение-2025"
В Ялте стартовала 10-я юбилейная выставка «Здравоохранение Крым-2025», передает корреспондент РИА Новости Крым.

По словам главы республики, это авторитетная площадка, которая предоставляет уникальные возможности для профессионального общения, обмена опытом и презентации инновационных технологий в медицинской сфере.

Мероприятие объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, работников лаборатории, представителей экспертного сообщества для достижения главной цели – улучшения качества медицинской помощи и сохранения здоровья людей. Очень важно, что выставка принимает участие представители крупных, в том числе и российских компаний, которые ежегодно демонстрируют передовые разработки и современное оборудование, — говорится в приветственном Сергея Аксенова.

Выставка объединила больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. В программе – научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы.

Узнайте больше:  Симферополь - в топе популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре

Первый день посвящен вопросам лучевой диагностики, ультразвуковых технологий и эндокринологии, второй – онкологии, современным методам медицинской реабилитации и вопросам долгожительства.

Организаторы отмечают, что мероприятие стало крупнейшей профессиональной площадкой для обмена опытом и демонстрации новейших разработок в здравоохранении.

Выставка будет работать два дня, до 26 сентября, и завершится награждением участников и подведением итогов.

