В Крыму — выставка «Здравоохранение-2025»

По словам главы республики, это авторитетная площадка, которая предоставляет уникальные возможности для профессионального общения, обмена опытом и презентации инновационных технологий в медицинской сфере.

Мероприятие объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, работников лаборатории, представителей экспертного сообщества для достижения главной цели – улучшения качества медицинской помощи и сохранения здоровья людей. Очень важно, что выставка принимает участие представители крупных, в том числе и российских компаний, которые ежегодно демонстрируют передовые разработки и современное оборудование, — говорится в приветственном Сергея Аксенова.

Выставка объединила больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. В программе – научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы.

Первый день посвящен вопросам лучевой диагностики, ультразвуковых технологий и эндокринологии, второй – онкологии, современным методам медицинской реабилитации и вопросам долгожительства.

Организаторы отмечают, что мероприятие стало крупнейшей профессиональной площадкой для обмена опытом и демонстрации новейших разработок в здравоохранении.

Выставка будет работать два дня, до 26 сентября, и завершится награждением участников и подведением итогов.

источник: РИА Новости Крым