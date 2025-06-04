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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму вызвать «скорую» при ДТП теперь можно с отдельного номера

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 04.06.2025

В службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП, сообщили в республиканском минздраве.

В службе скорой медицинской помощи Республики Крым выделен специальный номер для приема экстренных вызов, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Звонки по поводу ДТП принимаются по номеру «135» (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов), — говорится в сообщении.

В министерстве просят жителей и гостей Крыма сохранить указанный номер и использовать его только в случаях необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожных авариях. По всем остальным экстренным случаям для оказания медицинской помощи следует по-прежнему звонить по номеру «103».

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источник: РИА Новости Крым

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