В Крыму вызвать «скорую» при ДТП теперь можно с отдельного номера

В службе скорой медицинской помощи Республики Крым выделен специальный номер для приема экстренных вызов, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Звонки по поводу ДТП принимаются по номеру «135» (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов), — говорится в сообщении.

В министерстве просят жителей и гостей Крыма сохранить указанный номер и использовать его только в случаях необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожных авариях. По всем остальным экстренным случаям для оказания медицинской помощи следует по-прежнему звонить по номеру «103».

источник: РИА Новости Крым