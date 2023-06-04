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В Крыму взломали трансляцию местных кабельных операторов

В Крыму взломали трансляцию местных кабельных операторов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 21:16 04.06.2023

В воскресенье в Крыму несколько кабельных операторов были вынуждены отключать сигнал из-за взлома трансляции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник Главы РК Олег Крючков.

Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме, — написал он.

Очевидцы рассказали, что посреди трансляции ряда каналов вдруг появились «ролики ВСУ». Правда показывали их недолго.

Уважаемые клиенты! Сервис IPTV временно недоступен. Как только будет устранена некорректность трансляции, мы оповестим вас в официальных каналах связи, — сообщает страница ВКонтакте оператора Миранда-медиа.

 

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