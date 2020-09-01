В Крыму за август пересохло пять водоносных рек

Кача, Альма, Черная, Бельбек и Тонас (приток Биюк-Карасу) … «Эти реки текут в никуда и никуда не впадают». Точнее, вообще не текут. Они высохли в Крыму за последний месяц. Об этом свидетельствуют д анны е крымского гидрометцентра.

С 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу… Средние расходы воды на реках Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу составили 0,042 – 0,23 кубометра в секунду, на малых преимущественно 0,005 – 0,17 кубометров в секунду. На реке Демерджи расход был в пределах нормы, на реках Биюк-Карасу, Малый Салгир и притоке реки Кучук-Узенбаш – в пределах 41-71% нормы, на остальных реках – в пределах 6-29% нормы, — отметили в крымском гидрометцентре.

При этом в верхних частях бассейнов Альмы, Бельбека, Биюк-Карасу и Черной выпало всего от 2-13% месячной нормы осадков. В средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек и Салгир выпало 41-59% нормы. Наибольшее количество осадков досталось верхней части бассейна Салгира в районе Перевального – 90% месячной нормы. Малый Салгир, отмечают синоптики, «спас» ливень 28 августа. В тот день наблюдалось кратковременное повышение уровня воды аж на 73 см.

Пять рек в Крыму пересохло. Результат – плачевный: перестали пополняться Партизанское и Чернореченское водохранилища. Количество воды в основных водозаборах полуострова снизилось до критических отметок. Так, суммарный запас воды в водохранилищах к началу осени составляет 62,88 миллиона кубометров – это почти на 12 миллионов меньше, чем месяц назад. Сравнение с прошлым годом еще неприятнее: к началу осени 2019 года суммарный объем водохранилищ Крыма составлял 143,64 миллиона кубометров.

Прогнозы не радуют. И российский гидромет, и МЧС предупреждают о сухой осени и аномально жарком сентябре.