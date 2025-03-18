Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | В Крыму за десять лет отремонтировали более 1,2 тыс. км дорог
Новости Республики
В Крыму за десять лет отремонтировали более 1,2 тыс. км дорог
фото: pxhere.com

В Крыму за десять лет отремонтировали более 1,2 тыс. км дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 16:43 18.03.2025

Объем отремонтированных в Республике Крым дорог с 2015 года превышает 1,2 тыс. км. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на полуострове уложено более 18 млн кв. м асфальта, сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Обеспечиваем устойчивую дорожную связь Крыма и Севастополя с другими регионами России, создаем удобные скоростные маршруты. В общей сложности с 2015 года за счет средств федерального бюджета там построено и отремонтировано свыше 1 200 км дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на полуострове уложено более 18 млн кв. м асфальта, — написал он.

Хуснуллин отметил, что одним из наиболее значимых объектов является трасса «Таврида», где среднесуточная интенсивность движения составляет порядка 14 тыс. машин.

Продолжаем заниматься съездами с трассы, развитием Азовского кольца и дорогами в населенных пунктах, — добавил вице-премьер.

Ранее в региональном Минтрансе сообщали, что всего на развитие транспортно-дорожной отрасли республики в период с 2015 по 2024 год было выделено порядка 471 млрд рублей. Так, финансирование дорожной отрасли выросло по сравнению с 2014 годом более чем в семь раз.

Узнайте больше:  В Симферополе стартовали работы по профилированию дорог

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: дороги Крыма

дороги Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x