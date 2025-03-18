В Крыму за десять лет отремонтировали более 1,2 тыс. км дорог

Объем отремонтированных в Республике Крым дорог с 2015 года превышает 1,2 тыс. км. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на полуострове уложено более 18 млн кв. м асфальта, сообщил в

Обеспечиваем устойчивую дорожную связь Крыма и Севастополя с другими регионами России, создаем удобные скоростные маршруты. В общей сложности с 2015 года за счет средств федерального бюджета там построено и отремонтировано свыше 1 200 км дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на полуострове уложено более 18 млн кв. м асфальта, — написал он.

Хуснуллин отметил, что одним из наиболее значимых объектов является трасса «Таврида», где среднесуточная интенсивность движения составляет порядка 14 тыс. машин.

Продолжаем заниматься съездами с трассы, развитием Азовского кольца и дорогами в населенных пунктах, — добавил вице-премьер.

Ранее в региональном Минтрансе сообщали, что всего на развитие транспортно-дорожной отрасли республики в период с 2015 по 2024 год было выделено порядка 471 млрд рублей. Так, финансирование дорожной отрасли выросло по сравнению с 2014 годом более чем в семь раз.

источник: ТАСС