В Крыму за дискредитацию ВС РФ к ответственности привлечена жительница Джанкойского района

Нарядом патрульно-постовой службы полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте в ходе патрулирования электропоезда сообщением Солёное озеро — Симферополь выявлена жительница Джанкойского района, действия которой были направлены на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.

Во время доставления в специальное помещение полиции на железнодорожном вокзале Симферополя женщина отказывалась выполнять законные требования сотрудников полиции, выкрикивала угрозы в адрес полицейских, в том числе грозилась осуществить теракт. Транспортные полицейские составили в отношении 40-летней женщины протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

На основании постановления Железнодорожного районного суда города Симферополя ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, а также административный арест на 5 суток.

В настоящее время в отношении жительницы Джанкойского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте