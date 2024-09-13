В Крыму за два дня сгорели два автомобиля

дежурная смена ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» выезжала на тушение пожара такого характера. В с. Краснолесье Симферопольского района на одной из улиц во время движения загорелся грузовой автомобиль «ГАЗель». Водитель самостоятельно покинул транспортное средство и пытался при помощи огнетушителя потушить пламя, однако пожар быстро распространился. По прибытии огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, однако автомобиль полностью сгорел. В результате происшествия никто не пострадал. Причина устанавливается.

в районе с. Виноградного ГО Алушта также горела машина. Огонь охватил легковой автомобиль во время движения. Пожар на площади около 4 кв.м. ликвидировали огнеборцы ПЧ с. Малый Маяк ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами.

МЧС Республики Крым напоминает: чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия звоните по номеру 101 или 112.