В Крыму за два дня сгорели два автомобиля

Пожар в автомобиле, отмечают специалисты МЧС России в Крыму – происшествие чрезвычайно опасное и быстротечное. В целом транспортное средство сгорает полностью примерно за 4-6 минут. Огонь очень быстро охватывает машину, из-за чего у водителя и пассажиров остается мало времени для того, чтобы его покинуть и попытаться до прибытия пожарных сбить пламя огнетушителем. За два последних дня в Крыму сгорели два автомобиля:
- дежурная смена ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» выезжала на тушение пожара такого характера. В с. Краснолесье Симферопольского района на одной из улиц во время движения загорелся грузовой автомобиль «ГАЗель». Водитель самостоятельно покинул транспортное средство и пытался при помощи огнетушителя потушить пламя, однако пожар быстро распространился. По прибытии огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, однако автомобиль полностью сгорел. В результате происшествия никто не пострадал. Причина устанавливается.
- в районе с. Виноградного ГО Алушта также горела машина. Огонь охватил легковой автомобиль во время движения. Пожар на площади около 4 кв.м. ликвидировали огнеборцы ПЧ с. Малый Маяк ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами.
МЧС Республики Крым напоминает: чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.
В случае возникновения чрезвычайного происшествия звоните по номеру 101 или 112.
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С тегами: происшествия в Крыму