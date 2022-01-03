В Крыму за год построено почти сто объектов первичной медико-санитарной помощи

Минздрав РК сообщает о мероприятиях по модернизации учреждений здравоохранения, выполненных в 2021 году. В Крыму продолжается реализовываться ведомственная целевая программа «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК.

На 2021 год предусмотренный объем финансирования составил 12 миллиардов 355,7 миллионов рублей. Из 380 объектов, на которых ведутся строительно-монтажные работы в 2021 завершено 245 объектов, остальные 135 объектов планируются к завершению в 2022 году в рамках заключенных 2-х годичных контрактов, — рассказал глава минздрава Крыма Константин Скорупский.

Он перечислил наиболее значимые мероприятия, которые были завершены в этом году:

— модернизация ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2»,

— ремонт поликлиники по ул Совхозной в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница»,

— капитальный ремонт родильного отделения (1 этап) в ГБУЗ РК «Сакская районная больница»,

— строительство более 95 объектов первичной медико-санитарной помощи для сельского населения,

— капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница».

Из 235 мероприятий по разработке проектной документации в 2021 году завершено 197 мероприятий, остальные 38 мероприятий планируются к завершению в 2022 году, также в рамках заключенных 2-х годичных контрактов. Наиболее значимо завершение разработки ПСД на строительство двух новых поликлиник в Симферополе в районе улицы Балаклавская и посёлка ГРЭС, — рассказал врио министра здравоохранения Крыма.

По ведомственной целевой программе приобретено также 186 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 997 млн. рублей. Поставлено в 2021 году 97 единиц, остальные 89 машин будут поставлены в 2022 году.

Также в Крыму реализуется Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения (на 2021-2025 годы).

На 2021 год данной программой предусмотрено 1 миллиард 328,6 миллионов рублей. Предусмотрено начало строительства 86 объектов, из которых 85 ФАПов и 1 врачебная амбулатория, со сроком завершения работ в 2022-2023 годах. На 44 объектах уже смонтированы коробки ФАПов и в следующем году будет производиться благоустройство территории, — рассказал Скорупский.

В рамках программы реализуются мероприятия по капитальному ремонту 101 объекта: 62 фельдшерско-акушерских пункта, 38 врачебных амбулаторий и 1 дневной стационар. На 64 объектах срок завершения работ – 2021 год, на 37 – 2022 год. Фактически работы завершены на 72 объектах, в том числе 44 ФАПа уже введены в эксплуатацию.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения приобретено и поставлено в медицинские учреждения 111 машин. Запланировано приобретение 55 единиц медицинского оборудования для 14 медорганизаций, — уточнил Константин Скорупский.

Кроме того, врио министра здравоохранения РК сообщил, что на ликвидацию последствий ЧС было выделено 106,9 млн рублей на 17 объектов здравоохранения в Ялте и Керчи.

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