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 В Крыму за год выдано 15 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи»
Фото: pxhere.com

В Крыму за год выдано 15 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 23.12.2021

По информации министерства труда и социальной защиты РК, с начала 2021 года в Крыму выдано 15 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи» и 7 575 удостоверений «Ребенок из многодетной семьи». Для реализации существующих мер государственной поддержки семей c детьми предусмотрено 12,7 млрд. рублей (за счет средств федерального бюджета – 9,5 млрд. руб., за счет регионального бюджета – 3,2 млрд. руб.). На сегодня профинансировано 12,4 млрд. рублей.

Многодетным семьям предоставляется ряд мер социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, бесплатное посещение музеев, выставок, парков — один день в месяц, льготное посещение театров, концертных организаций и так далее, — уточнили в министерстве.

Кроме этого, по данным минтруда РК, в 2021 году для 13 186 школьников из многодетных семей предоставлена денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы.

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Отметим, что сегодня в ходе традиционной ежегодной итоговой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости поддержки многодетных семей.

Деньги выделяются, их нужно «вписать» в соответствующие проекты и «состыковать» проблемы с планами развития, — подчеркнул Глава государства.

 

В Крыму за год выдано 15 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи»

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