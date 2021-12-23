В Крыму за год выдано 15 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи»

По информации министерства труда и социальной защиты РК, с начала 2021 года в Крыму выдано 15 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи» и 7 575 удостоверений «Ребенок из многодетной семьи». Для реализации существующих мер государственной поддержки семей c детьми предусмотрено 12,7 млрд. рублей (за счет средств федерального бюджета – 9,5 млрд. руб., за счет регионального бюджета – 3,2 млрд. руб.). На сегодня профинансировано 12,4 млрд. рублей.

Многодетным семьям предоставляется ряд мер социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, бесплатное посещение музеев, выставок, парков — один день в месяц, льготное посещение театров, концертных организаций и так далее, — уточнили в министерстве.

Кроме этого, по данным минтруда РК, в 2021 году для 13 186 школьников из многодетных семей предоставлена денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы.

Отметим, что сегодня в ходе традиционной ежегодной итоговой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости поддержки многодетных семей.

Деньги выделяются, их нужно «вписать» в соответствующие проекты и «состыковать» проблемы с планами развития, — подчеркнул Глава государства.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма