В Крыму за минувшую неделю 80 граждан попали на уловки онлайн-мошенников

Доверчивые крымчане потеряли около 8,5 миллионов рублей.

С 22 по 28 мая в Крыму зарегистрировано 80 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на 8 миллионов 481 тысячу 953 рублей.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, МЕССЕНДЖЕРЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

41 факт мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 1 миллиона 578 тысячи рублей, — отметили в МВД по РК.

Житель Феодосии обратился с заявлением о мошенничестве. Он рассказал полицейским, что на одном из Интернет сайтов он решил приобрести двигатель для автомобиля. Осуществив перевод за товар со своей банковской карточки в размере 180 тысяч рублей обнаружил, что объявление оказалось удалено, а продавец перестал отвечать на сообщения.

МО МВД России «Джанкойский» обратился житель одного из сел района. Заявитель рассказал полицейским, что на сайте увидел объявление о продаже мотора для лодки. Предварительно созвонившись с продавцом в одном из мессенджеров, он обсудил все детали и оговорил стоимость. После уточнения всех деталей сделки он перевел на указанный продавцом счет денежные средства в размере 102 500 рублей. Однако сразу же после этого продавец перестал выходить на связь, а товар так и не поступил покупателю.

ЗВОНКИ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 24 таких преступлений с использованием телефонных звонков. Люди, поверив в правдоподобные истории мошенников, отдали им 6 миллионов 254 тысячи рублей, — сообщили в крымской полиции.

Самый крупный ущерб был нанесен 51-летней жительнице Симферополя. Ответив на звонок по мобильному телефону неизвестный представился сотрудником банка и рассказал женщине, что, используя доверенность от ее имени мошенник оформил кредит. Для его погашения женщине необходимо срочно оформить кредит и перевести на расчетные счета, которые ей продиктует лжеработник банка. В результате женщина перевела несколькими транзакциями деньги в общей сумме 2 миллиона 637 тысяч 450 рублей.

В полицию города Симферополя обратился с заявлением 58-летний житель крымской столицы. Мужчина рассказал, что лишился полмиллиона рублей. Сотрудники полиции со слов заявителя установили, что мошенник действовал по аналогичной схеме. Неизвестный, позвонил на мобильный номер телефона потерпевшего, представился работником банка и рассказал, что на мужчину оформлен кредит по доверенности, якобы от его имени. При этом, уверял свою жертву в том, что мужчина может погасить долг перед банком взяв еще один кредит. Растерянный симферополец оформил на свое имя кредитные обязательства в размере 500 тысяч рублей и перевел все денежные средства на указанный лжеработником банка счет. Только спустя время он осознал, что попал на уловки мошенника.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница одного из поселков Джанкойского района. Женщина обратилась за помощью полицейских и рассказала, что ей поступило несколько звонков с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительной деятельности и рассказали женщине, что на ее имя был оформлен кредит. Для того, чтоб долг перед банком не выплачивать ей необходимо заблокировать кредитный заем, однако сделать это возможно только если внести всю сумму. Женщина оформила на свое имя кредит и перевела денежные средства в размере около 490 тысяч рублей. Осознав то, что она стала жертвой мошенников поспешила в полицию.

Также на уловки мошенников попадаются граждане, которым звонят неизвестные и, используя другие жизненные ситуации, выманивают у своих жертв крупные суммы денег.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

648 тысяч 770 рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников (15 фактов), — констатировали в МВД по РК.

В УМВД России по г. Симферополю обратилась за помощью 47-летняя жительница Симферополя. Она рассказала полицейским, что ей в одном из мессенджеров позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Предлагая женщине оказать помощь и защитить ее сбережения, которые хранились на банковском счету, он уговорил ее установить программу на смартфон. В результате после скачивания неизвестного приложения со счета женщины исчезло 125 тысяч рублей.

На мошенническую схему попала и жительница Евпатории. Ей поступил звонок от неизвестного абонента с логотипом банка, который представился работником финансовой структуры. После чего женщине предложил скачать стороннее приложение на свой смартфон, уверяя ее в том, что она сможет сохранить все свои сбережения от преступных посягательств. Женщина не раздумывая последовала указаниям лжеработника банка и назвала ему данные своей банковской карточки, а также коды из смс-оповещений, приходившие на смартфон. В результате со счетов заявительницы списались 26 тысяч рублей.

Жительница Ялты лишилась денег после того, как на Интернет сайте разместила объявление о продаже духов. Полицейским заявительница пояснила, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что намерен приобрести парфюм и пришлет ссылку по которой женщина должна перейти для заполнения реквизитов своей банковской карточки, это необходимо якобы для перевода денег за товар покупателем. После того, как женщина заполнила необходимую информацию о персональных данных банковской карточки, с ее счета списали 6 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает: никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас, и только вы принимаете решение, как обеспечить их сохранность!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам;

— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждайте операции, которые вы не производили;

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет-порталы;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Крым.

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