В Крыму за минувшую неделю потушили 35 техногенных пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:55 04.05.2026

35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.

С 27 апреля по 3 мая на территории полуострова произошло 35 техногенных пожаров, 6 – связаны с возгоранием сухой растительности, два – лесных пожара. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 14 пожаров, — проинформировали в ведомстве.

24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.

Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.

источник: РИА Новости Крым 

