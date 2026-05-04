В Крыму за минувшую неделю потушили 35 техногенных пожаров

Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.

С 27 апреля по 3 мая на территории полуострова произошло 35 техногенных пожаров, 6 – связаны с возгоранием сухой растительности, два – лесных пожара. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 14 пожаров, — проинформировали в ведомстве.

35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.

