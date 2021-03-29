В Крыму за неделю – полсотни аварий на сетях водоснабжения

По информации крымского вице-премьера Светланы Масловой, за прошедшую неделю количество обращений граждан по теме водоснабжения сохраняется на прежнем уровне, а также отметила, что в разрезе регионов наибольшее количество обращений поступило из Симферополя.

За неделю от граждан поступило 582 обращения на тему водоснабжения. Были жалобы на отсутствие водоснабжения, заявки по утечкам воды, жалобы на качество воды, вопросы по подвозу воды и устранению аварийных ситуаций, проблемам подачи воды на верхние этажи, – отметила Маслова.

Также за неделю на сетях ГУП РК «Вода Крыма» произошло 50 аварийных ситуаций. Устранено, с учетом переходящих аварийных ситуаций с предыдущей недели – 57 аварий.

Кроме устранений аварий коммунальщики продолжили борьбу со скрытыми утечками и незаконными врезками в водоводы. С 22 по 28 марта выявлено 10 серьезных скрытых утечек, которые были своевременно устранены. Выявлен один факт безучетного пользования услугой водоотведения физическим лицом. К нарушителю применены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ограничено пользование услугой водоотведения.