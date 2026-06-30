В Крыму за неделю 28 граждан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 13,5 миллионов рублей

Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе:

«Ваш родственник попал в ДТП»;

декларация денежных средств;

займ денежных средств;

дополнительный заработок.

Через ЗВОНКИ

5 крымчан из Симферополя, Саки, Белогорского и Красногвардейского районов поверили в мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП!» и потеряли в общей сумме более 1,2 миллионов рублей. Жителям полуострова звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерам сообщали, что близкие люди стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и срочно нужны денежные средства для непривлечения последних к уголовной ответственности. Злоумышленники потребовали, чтобы пожилые люди передали сбережения пришедшему к ним «помощнику». Спасая родственников «из беды», пенсионеры лишились финансов.

Ещё пятеро жителей крымского полуострова попались на мошенническую схему «декларация денежных средств. Потерпевшими стали жители Евпатории, Симферополя, Кировского, Черноморского и Советского районов, лишившись в общей сложности более 6,5 миллионов рублей. Наибольшую сумму денежных средств в размере более 5,5 миллионов по данной схеме потерял 63-летний евпаториец, которому в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе мужчину ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевший собрал все финансы и передал наличность «курьеру».

В полицию Бахчисарайского района поступило два аналогичных заявления от 29 и 30-летней местных жительниц. Девушки рассказали, что им поступили звонки от неизвестных номеров, голоса в трубке представились сотрудниками безопасности онлайн-портала «Госуслуги». Звонившие сообщили, что личные кабинеты заявительниц взломаны и злоумышленники уже успели оформить несколько переводов. Воспользовавшись эмоционально-нестабильным состоянием потерпевших, лжесотрудник убедил их, что для отмены банковских операций нужно отправить по указанным реквизитам некоторую сумму денег. Думая, что спасают свои финансы, девушки последовали инструкциям от неизвестных и потеряли в общей сумме около 500 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Под предлогом инвестирования в акции компании кибераферисты обманули троих жителей Ялты. В мессенджере потерпевшим написал неизвестный, который предложил быстрый и легкий заработок путем вложений в ценные бумаги различных предприятий. Согласившись на предложения, заявители на протяжении некоторого времени отправляли на неизвестные счета денежные средства. Спустя время положенные проценты так и не поступили, а «новые коллеги» перестали выходить на связь. Поддавшись на уловки, ялтинцы лишились 177 тысяч рублей.

Троим симферопольцам и 39-летнему жителю Нижнегорского района в мессенджерах написали знакомые, друзья и родственники с просьбами займа денежных средств. Отправив на указанный счёт в общей сумме более 32 тысяч рублей, заявители оказались заблокированными, а позже узнали, что аккаунты были взломаны мошенниками.

В полицию Симферопольского района обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о мошеннических действиях. Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров с её 14-летней дочкой связался неизвестный, который сообщил несовершеннолетней, что она выиграла в розыгрыше. Для получения выигрыша необходимо отправить денежные средства по предоставленным реквизитам. Думая, что это правда, подросток отправила с банковской карты родителей более 30 тысяч рублей.

Полиция Крыма напоминает, что при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники – прекращайте разговор! Проверяйте несколько раз информацию! Объясните детям о недопустимости общения с неизвестными в социальных сетях и мессенджерах! Будьте бдительны и предупредите близких!

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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