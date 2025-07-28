В Крыму за неделю произошло 170 пожаров

На территории полуострова в период с 21 по 27 июля произошел 171 пожар, из них 32 техногенных пожара, на которых эвакуировали 29 человек. Возгораний сухой растительности – 130. Мусор горел девять раз. Зарегистрировано девять лесных пожаров, – сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.

В частности только 27 июля в Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, загорелась сухая трава на 20 гектарах, к вечеру пожар локализовали. Одновременно авиации МЧС пришлось тушить траву вблизи села Партизанское Симферопольского района. Было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России: горела сухая растительность и лесная подстилка. Огонь становили на расстоянии 100 метров от города.

Днем ранее спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию площадью около десяти гектаров. Причиной стал загоревшийся автомобиль. В это же время сухая растительность загорелась в Керчи на горе Митридат, а между селами Владиславовка и Львово Кировского района горел камыш и сухая растительность на 10 гектарах. Горение лесной подстилки в селе Краснокаменка под Судаком ликвидировали в этот же день на пяти гектарах.

Еще один крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией ликвидирован 24 июля на 63 гектарах. 23 числа в Ялте в районе лесного массива горы Иограф ночью вспыхнул пожар, по состоянию на утро среды возгорание локализовали на площади 0,47 гектара. 22 числа пожар случился на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово под Симферополем. Поле горело на площади в 4 га.