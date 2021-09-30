В Крыму за незаконный лов осетровых будут судить рыбаков-браконьеров

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении пяти рыбаков. Мужчины обвиняются в совершении экологического преступления (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ — незаконная добыча, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Следствием установлено, что в январе-феврале 2021 года жители Республики Крым договорились об осуществлении незаконной добычи, перевозки и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, а именно — рыб семейства осетровых в количестве 72 особей, которые в последующем планировали продать и получить материальную прибыль, — рассказали в Следственном комитете.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РК, подозреваемые были задержаны. В настоящее время управлением по расследованию особо важных дел расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.