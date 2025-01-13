В Крыму за новогодние праздники отдохнули более 219 тысяч туристов

С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно в Республике Крым отдохнуло 219,3 тыс. туристов. Это на 21 % больше, чем в прошлом году. Больше всего гостей принял Ялтинский регион — 100 тыс. человек, — написал Аксенов в Telegram-канале.
Как отметил глава республики в эфире телеканала «Россия-24«, поток автомобильного транспорта в сторону Крыма вырос на 20%. Многие добираются сухопутным коридором через Донбасс, Запорожскою и Херсонскую области.
В праздничные дни на территории Крыма работали порядка 300 объектов размещения, средняя загрузка составила более 60%. Загрузка на уровне 95% и выше отмечалась в курортных комплексах с развитой инфраструктурой. Более 2 тыс. гостей и жителей Крыма посетили 100 бесплатных экскурсий на самых популярных маршрутах.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический