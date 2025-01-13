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В Крыму за новогодние праздники отдохнули более 219 тысяч туристов
фото: pxhere.com

В Крыму за новогодние праздники отдохнули более 219 тысяч туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:27 13.01.2025

Число туристов, которые отдохнули в Крыму с 27 декабря по 8 января, превысило 219 тыс. человек, что на 21% больше показателя прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно в Республике Крым отдохнуло 219,3 тыс. туристов. Это на 21 % больше, чем в прошлом году. Больше всего гостей принял Ялтинский регион — 100 тыс. человек, — написал Аксенов в Telegram-канале.

Как отметил глава республики в эфире телеканала «Россия-24«, поток автомобильного транспорта в сторону Крыма вырос на 20%. Многие добираются сухопутным коридором через Донбасс, Запорожскою и Херсонскую области.

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В праздничные дни на территории Крыма работали порядка 300 объектов размещения, средняя загрузка составила более 60%. Загрузка на уровне 95% и выше отмечалась в курортных комплексах с развитой инфраструктурой. Более 2 тыс. гостей и жителей Крыма посетили 100 бесплатных экскурсий на самых популярных маршрутах.

источник: ТАСС

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