Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Крыму за один день обезвредили 18 авиабомб

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму за один день обезвредили 18 авиабомб

В Крыму за один день обезвредили 18 авиабомб

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:53 30.04.2020

18 авиабомб в Крыму были найдены в разных районах Республики:

  • 1 фугасная авиационная бомба весом 100 килограмм (ФАБ-100) была обнаружена недалеко от с.Орджоникидзе ГО Феодосия;
  • 1 осколочную авиабомбу весом 2.5 килограмма (АО-2,5), 5 осколочных авиабомб весом 10 килограмм (АО-10), 1 фугасную авиационную бомбу весом 50 килограмм (ФАБ-50), 3 авиационные бомбы SD-1 обнаружили недалеко от п. Опасное ГО Керчь;
  • 6 осколочных авиабомб весом 2.5 килограмма (АО-2,5), 1 авиационную бомбу SD-50 обнаружиди недалеко от с. Юркино Ленинского района.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Идентификация и обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: ГУ МЧС России по РК

В Крыму за один день обезвредили 18 авиабомб

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.