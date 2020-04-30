В Крыму за один день обезвредили 18 авиабомб

18 авиабомб в Крыму были найдены в разных районах Республики:

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Идентификация и обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.