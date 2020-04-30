В Крыму за один день обезвредили 18 авиабомб

18 авиабомб в Крыму были найдены в разных районах Республики:
- 1 фугасная авиационная бомба весом 100 килограмм (ФАБ-100) была обнаружена недалеко от с.Орджоникидзе ГО Феодосия;
- 1 осколочную авиабомбу весом 2.5 килограмма (АО-2,5), 5 осколочных авиабомб весом 10 килограмм (АО-10), 1 фугасную авиационную бомбу весом 50 килограмм (ФАБ-50), 3 авиационные бомбы SD-1 обнаружили недалеко от п. Опасное ГО Керчь;
- 6 осколочных авиабомб весом 2.5 килограмма (АО-2,5), 1 авиационную бомбу SD-50 обнаружиди недалеко от с. Юркино Ленинского района.
Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Идентификация и обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
фото: ГУ МЧС России по РК
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..