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В Крыму за первое полугодие по Пушкинской карте приобретено 55 тысяч билетов

В Крыму за первое полугодие по Пушкинской карте приобретено 55 тысяч билетов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:55 11.07.2025

В учреждениях сферы культуры Крыма за первое полугодие этого года по программе «Пушкинская карта» продано 55 тысяч билетов. Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина. К программе подключены свыше 50 учреждений, в том числе театры, музеи, филармония, концертные организации, 11 учреждений кинематографии, дворцы культуры и библиотеки. В планах — подключение к программе еще 8 крымских организаций культуры.

В регионе оформили карту 80800 человек, это 61% от числа потенциальных участников. Приглашаю всех крымчан в возрасте от 14 до 22 лет зарегистрироваться в программе и бесплатно посещать выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и многие другие интересные мероприятия, — сказала министр.

С начала года на портале «Культура. РФ» размещены более 200 событий, доступных в республике по Пушкинской карте.

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Среди республиканских учреждений лидерами по продаже билетов являются Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького, Крымская государственная филармония, Алупкинский музей-заповедник, Ливадийский дворец-музей, Музей-заповедник «Судакская крепость».

СПРАВКА.   Всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется по инициативе Президента России В. В. Путина с 1 сентября 2021 года и направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Список учреждений-участников программы, афиша мероприятий постоянно обновляются на интернет-портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура». Анонсы событий учреждений Крыма публикуются также на официальных сайтах и в соцсетях.

источник: по информации пресс-службы Минкульта РК

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