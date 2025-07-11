В Крыму за первое полугодие по Пушкинской карте приобретено 55 тысяч билетов

В регионе оформили карту 80800 человек, это 61% от числа потенциальных участников. Приглашаю всех крымчан в возрасте от 14 до 22 лет зарегистрироваться в программе и бесплатно посещать выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и многие другие интересные мероприятия, — сказала министр.

С начала года на портале «Культура. РФ» размещены более 200 событий, доступных в республике по Пушкинской карте.

Среди республиканских учреждений лидерами по продаже билетов являются Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького, Крымская государственная филармония, Алупкинский музей-заповедник, Ливадийский дворец-музей, Музей-заповедник «Судакская крепость».

СПРАВКА. Всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется по инициативе Президента России В. В. Путина с 1 сентября 2021 года и направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Список учреждений-участников программы, афиша мероприятий постоянно обновляются на интернет-портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура». Анонсы событий учреждений Крыма публикуются также на официальных сайтах и в соцсетях.