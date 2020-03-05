В Крыму за покушение на мошенничество осудили депутата

За покушение на мошенничество Бахчисарайский районный суд Республики Крым осудил депутата Бахчисарайского городского совета. Верховный Суд Республики Крым согласился с выводами районного суда.

Судом установлено, что фигурант уголовного дела, начиная с 2004 года, по устной договорённости со своим знакомым, проживал в его домовладении безвозмездно, с условием своевременной оплаты коммунальных платежей и содержания дома в пригодном для проживания состоянии. При этом земельный участок под указанным домовладением был зарегистрирован за муниципальным образованием городского поселения Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым. Являясь депутатом Бахчисарайского городского совета, проживая в домовладении своего знакомого, народный избранник в октябре 2018 года решил незаконно, путем обмана, завладеть принадлежащим муниципальному образованию городского поселения Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым земельным участком, используя при этом заведомо подложное решение Бахчисарайского городского совета, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

При этом, отмечают в ведомстве, досудебным следствием и судом установлено, что Бахчисарайским городским советом земельный участок местному парламентарию не выделялся, о чем ему было достоверно известно, так как он, будучи депутатом, лично принимал участие в работе сессий Бахчисарайского городского совета.

В октябре 2019 года подсудимый, предоставил в ГБУ РК «МФЦ» г. Бахчисарая подложное решение Бахчисарайского городского совета для государственной регистрации за собой права собственности на земельный участок под домовладением, в котором он проживал. По причине противоречий между заявленными и уже зарегистрированными правами регистрация не состоялась.

Свои преступные действия, направленные на приобретение путем обмана права на земельный участок, принадлежащий муниципальному образованию городского поселения Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым, подсудимый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам. В судебном заседании подсудимый вину свою не признал, — отмечают в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым депутат Бахчисарайского городского совета признан виновным, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ и ч.3 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Также на осужденного возложены обязанности: не менять фактического места проживания и работы без уведомления специализированного государственного органа, а также ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым данный приговор Бахчисарайского районного суда Республики Крым оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.