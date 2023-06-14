добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму за последние полгода объем выпускаемой продукции ОПК увеличился более чем в три раза  

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму за последние полгода объем выпускаемой продукции ОПК увеличился более чем в три раза  

В Крыму за последние полгода объем выпускаемой продукции ОПК увеличился более чем в три раза  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 14.06.2023

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Крыму.

За последние полгода объем выпускаемой продукции увеличился более чем в три раза, значительно возросло количество предоставляемых рабочих мест. Например, завод «Фиолент» организовывает уже четвертую смену. Работа идет практически безостановочно. Сегодня Крым вносит свой вклад в общее дело на благо Родины. Благодарю рабочих и инженеров, трудящихся на производстве и днем, и ночью и приближающих нашу безоговорочную Победу, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, по информации Сергея Аксёнова, в технологическую цепочку производства активно включен и Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи.

Узнайте больше:  Covid-19 в Крыму: за сутки госпитализировали одного человека

Накануне в ходе встречи с военными корреспондентами Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что развитие отрасли ОПК в нашей стране идет достаточно успешно. Так, за год производство по основным видам вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. И сегодня Республика Крым вносит свой вклад в общее дело на благо Родины.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма