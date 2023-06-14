В Крыму за последние полгода объем выпускаемой продукции ОПК увеличился более чем в три раза

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Крыму.

За последние полгода объем выпускаемой продукции увеличился более чем в три раза, значительно возросло количество предоставляемых рабочих мест. Например, завод «Фиолент» организовывает уже четвертую смену. Работа идет практически безостановочно. Сегодня Крым вносит свой вклад в общее дело на благо Родины. Благодарю рабочих и инженеров, трудящихся на производстве и днем, и ночью и приближающих нашу безоговорочную Победу, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, по информации Сергея Аксёнова, в технологическую цепочку производства активно включен и Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи.

Накануне в ходе встречи с военными корреспондентами Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что развитие отрасли ОПК в нашей стране идет достаточно успешно. Так, за год производство по основным видам вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. И сегодня Республика Крым вносит свой вклад в общее дело на благо Родины.

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