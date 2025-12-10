В Крыму за счёт дополнительных средств планируют отремонтировать и построить объекты инфраструктуры

По информации Юрия Гоцанюка, вице-премьеры с главами муниципальных образований уже проработали информацию по итогам рабочих выездов Главы республики, поручения, обращения граждан и определили основные направления: ремонт и строительство объектов инфраструктуры, придомовых территорий, электро- и водоснабжение, монтаж уличного освещения.

Выделяются средства на установку 14 модульных домов культуры в населенных пунктах: с. Плотинное Бахчисарайского района, с. Криничное Белогорского района, пгт Вольное Джанкойского района, с. Красновка Кировского района, с. Дубровское Красногвардейского района, с. Филатовка Красноперекопского района, с. Войково Ленинского района, с. Косточковка Нижнегорского района, с. Островское Первомайского района, с. Ботаническое Раздольненского района, с. Ивановка Сакского района, с. Заречное Симферопольского района, с. Краснофлотское Советского района, с. Далекое Черноморского района. Вместимость учреждений культуры – от 80 до 100 мест в зависимости от числа жителей, с учетом персонала.

Планируется выделение 186 млн рублей на восстановление во всех муниципалитетах сетей уличного освещения протяженностью более 580 километров, в том числе в Алуште (43 улицы), Джанкое (2 улицы), Евпатории (39 улиц), Керчи (122 улицы), Судаке (63 улицы), Феодосии (111 улиц), Ялте (40 улиц), в Симферополе – более 200 километров улиц, то есть город будет освещен на 100 %.

В Евпатории будет реализован проект благоустройства парка Мойнаки. Для этого в дополнение к средствам гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из республиканского бюджета будет выделено 70 млн рублей.

Для продолжения работ по обустройству придомовых территорий в Джанкое, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкойском, Красногвардейском и Симферопольском районах будет выделено 740 млн рублей, что позволит заменить асфальтное покрытие и бордюры, установить освещение, элементы благоустройства.

Также в течение следующих двух лет для решения этой задачи мы планируем выделить деньги из республиканского бюджета. Плюс по поручению Президента и Правительства города Москвы, благодарю Сергея Семеновича Собянина, дополнительно будут выделены средства на все наши цели, включая здравоохранение, – 3 млрд рублей. Поэтому надо полностью обновить «дорожную карту» по ремонту придомовых территорий. За два года мы планируем отремонтировать все придомовые территории, – сказал Глава Крыма.

При этом, как сообщил Сергей Аксёнов, продолжится ремонт подъездов многоквартирных домов за счет средств социально ответственных предпринимателей, депутатов. До конца года в каждом муниципалитете должны быть определены ответственные лица за ремонт подъездов.

Информация о принятых решениях, запланированных к реализации мероприятиях и объектах будет размещаться на сайтах администраций муниципальных образований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым