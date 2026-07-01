В Крыму за шесть месяцев 2016 года уничтожили 78 авиабомб

С начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

Уточняется, что последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах, где были найдены 13 взрывоопасных предметов: 5 минометных мин и 8 ручных гранат. В работах по изъятию, транспортировке и подрыву задействовали 12 специалистов-пиротехников и 4 единицы техники.

Пиротехники Специализированного и Специального морского отрядов выполняют операции по обезвреживанию согласно всем правилам безопасности. Снаряды извлекаются из земли, погружаются в специальный автомобиль на песочную подушку и доставляются на полигон, где со всеми мерами предосторожности происходит контролируемый подры в, — рассказали в крымском главке МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

источник: РИА Новости Крым

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