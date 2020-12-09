В Крыму за совершение ДТП со смертельным исходом осужден бывший сотрудник полиции  

В Крыму вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району. Он признан судом виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением его места совершения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности (п. «а, б» ч.4 ст.264, ст. 125 УК РФ).

Красногвардейским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести, — отметили в Следственном комитете.

Уточняется, что после наезда на пешеходов сотрудник полиции скрылся с места ДТП.

В ходе следствия сотрудниками Красногвардейского межрайонного следственного отдела собрана достаточная доказательственная база. Судом обвиняемый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.