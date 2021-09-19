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В Крыму за субботу зарегистрировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции
Иллюстрация: iira116, pixabay.com

В Крыму за субботу зарегистрировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:36 19.09.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 258 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 194 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 403 человека.

Количество выздоровевших за сутки — 80 человек, выздоровевших за весь период – 65 258 человек. Общее число заболевших — 75 695. Из них не справились с болезнью 2 452 пациента (10 человек скончались за минувшие сутки).

В Крыму за субботу зарегистрировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции

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