В Крыму за субботу зарегистрировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 258 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 194 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 403 человека.

Количество выздоровевших за сутки — 80 человек, выздоровевших за весь период – 65 258 человек. Общее число заболевших — 75 695. Из них не справились с болезнью 2 452 пациента (10 человек скончались за минувшие сутки).