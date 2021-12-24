В Крыму за сутки 120 случаев заражения коронавирусом

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 23 декабря в Крыму зарегистрировано 120 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 089 положительных на COVID-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 377 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 189 человек, выздоровевших за весь период – 117 125. Общее число умерших – 6 181 (24 человека скончались за минувшие сутки).

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