В Крыму за сутки обезвредили 44 бомбы

12 августа в Крыму были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.