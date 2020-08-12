В Крыму за сутки обезвредили 44 бомбы

12 августа в Крыму были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:
- восемь осколочных бомб (SD-1) массой 1 кг и четыре осколочные бомбы (SD-2) массой 2 кг, обнаруженные в акватории с. Юркино Ленинского р-на;
- одна авиационная осколочная бомба (АО-10) массой 10 кг, обнаруженная на открытой территории в с. Марьевка Ленинского р-на;
- одна авиационная осколочная бомба (АО-2.5) массой 2.5 кг, обнаруженная на открытой территории в пос. Багерово Ленинского р-на;
- двадцать девять авиационных бомб (АО-10) массой 10 кг и одна фугасная авиационная бомба (ФАБ-50) массой 50 кг, обнаруженные на открытой территории в с. Фронтовое Ленинского района.
Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым
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