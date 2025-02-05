В Крыму за сутки обнаружили два новых выброса мазута

За минувшие сутки было выявлено два факта обнаружения нефтепродуктов в Ленинском районе общей протяженностью 0,9 км береговой линии. Работы по очистке завершены в полном объеме, — говорится в сообщении.
В Республике Крым проводится мониторинг с помощью авиации, БПЛА и морских судов. Во вторник в МЧС России сообщали, что всего с территории республики с момента ЧП было вывезено более 685 тонн загрязненного песка и грунта.
источник: ТАСС
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С тегами: ЧП в Крыму