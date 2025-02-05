В Крыму за сутки обнаружили два новых выброса мазута

Два новых выброса мазута общей протяженностью 900 м береговой линии обнаружили в Республике Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

За минувшие сутки было выявлено два факта обнаружения нефтепродуктов в Ленинском районе общей протяженностью 0,9 км береговой линии. Работы по очистке завершены в полном объеме, — говорится в сообщении.

В Республике Крым проводится мониторинг с помощью авиации, БПЛА и морских судов. Во вторник в МЧС России сообщали, что всего с территории республики с момента ЧП было вывезено более 685 тонн загрязненного песка и грунта.

источник: ТАСС