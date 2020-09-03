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 В Крыму за сутки под колесами автомобилей погибли три пешехода. В том числе один ребенок
Иллюстрация: ОК

В Крыму за сутки под колесами автомобилей погибли три пешехода. В том числе один ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 03.09.2020

С 7 часов вечера 2 сентября до 7 часов вечера 3 сентября в Крыму на дорогах погибли три пешехода.

Около 19:20 в Красногвардейском районе 52-летний водитель автомобиля ГАЗ-31029, двигаясь по федеральной трассе со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, сбил 39-летнего мужчину, который шел вдоль дороги и по какой-то причине вышел на проезжую часть. Пешеход скончался на месте происшествия. Об этом ДТП подробнее — ЗДЕСЬ.

В тот же вечер (около 21 часа) в Кировском районе ВАЗ-21114 сбил 53-летнегомужчину. Машина ехала со стороны Феодосии в направлении Симферополя, водитель не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший погиб на месте.

Сегодня в 17:50 в селе Партизаны, все того же Кировского района пятилетний ребенок попал под колеса «Нивы».

Пятилетний ребёнок двигался на электросамокате по тротуару, резко спрыгнул влево на проезжую часть, где попал под колёса попутно движущемуся автомобилю «Нива». Ребёнок был доставлен в больницу, но в реанимации скончался, — сообщили в ГИБДД.

По всем трагическим случаям проводятся проверки, но даже бывалые госавтоинспекторы разводят руками: три смерти за сутки… многовато.

В Крыму за сутки под колесами автомобилей погибли три пешехода. В том числе один ребенок

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