В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями свыше 2 300 км дорог

В связи с обильным выпадением осадков в виде снега в Крыму специалисты эксплуатирующих организаций продолжают работы по очистке и противогололедной обработке автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики.

Дорожники продолжают следить за изменениями погоды и ведут постоянный мониторинг ситуации на дорогах. Работы по очистке и обработке дорог ведутся в круглосуточном режиме. За минувшие сутки очищено и обработано более 2300 км дорог, израсходовано — 2000 тонн противогололедного материала. Задействовано 145 человек, 95 единиц специализированной техники, — сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными при выборе скоростного режима, учитывать состояние дорожного полотна и соблюдать правила дорожного движения. Понедельник также обещает быть снежным. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ .

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».