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В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями свыше 2 300 км дорог

В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями  свыше 2 300 км дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 17.01.2021

В связи с обильным выпадением осадков в виде снега в Крыму специалисты эксплуатирующих организаций продолжают  работы по очистке и противогололедной обработке автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики.

В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями свыше 2 300 км дорог

Дорожники продолжают следить за изменениями погоды и  ведут постоянный мониторинг ситуации на дорогах. Работы по очистке и обработке дорог ведутся в круглосуточном режиме. За минувшие сутки очищено и обработано более 2300 км дорог, израсходовано — 2000 тонн противогололедного материала. Задействовано 145 человек, 95 единиц специализированной техники, — сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями свыше 2 300 км дорог

Дорожники  призывают водителей быть предельно внимательными при выборе скоростного режима, учитывать состояние дорожного полотна и соблюдать правила дорожного движения. Понедельник также обещает быть снежным. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями свыше 2 300 км дорог

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В Крыму за сутки расчищено и обработано противогололедными смесями  свыше 2 300 км дорог

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