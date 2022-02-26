В Крыму за сутки зарегистрировано 910 случаев новой коронавирусной инфекции

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 910 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 159 378 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки госпитализировано 109 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 55 510 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 1207 человек, выздоровевших за весь период – 145 650, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122,
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