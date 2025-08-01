В Крыму за три года намерены благоустроить порядка 3,5 тысяч дворов

Стратегическая задача – реализовать трехлетнюю программу благоустройства придомовых территорий. На эти цели предусмотрены 1,2 млрд рублей на 2026 год и по 1,5 млрд рублей на 2027 и 2028 годы, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Дополнительно из республиканского бюджета в течение трех лет будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно. В планах – привести в порядок не менее 3,5 тысяч придомовых территорий, проинформировал глава региона.

Кроме того, в Крыму активно ведется строительство и ремонт социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов.

В частности, достигнута договоренность с федеральным центром о выделении из госбюджета 400 млн рублей на строительство модульного плавательного бассейна и восстановление теннисных кортов в Ялте при софинансировании из бюджета республики», — отметил Аксенов.

И добавил, что в планах властей в будущем обеспечить каждый крупный город плавательным бассейном и ледовым катком.

В целом, по словам главы региона, в текущем году в Крыму за счет финансирования из бюджетных и внебюджетных источников строят и ремонтируют более тысячи объектов.

Сроки реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» ранее были продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ.

источник: РИА Новости Крым