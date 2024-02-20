В Крыму за три года построят еще 12 общеобразовательных школ

В Крыму будет построено 12 общеобразовательных учреждений в ряде муниципальных образований. Проекты планируется реализовать в 2024–2027 годах. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, необходимые средства на эти цели уже заложены.

Строящиеся школы обеспечены финансированием в полном объеме, даже с учетом потенциального удорожания работ и материалов, – сказал Глава Крыма.

По словам Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, учреждения будут построены в городах Бахчисарай (1 школа на 600 мест), Евпатория (1 на 480 мест), Керчь (1 на 825 мест), Симферополь (3 на 1170 мест), Судак (1 на 250 мест), Феодосия (1 на 800 мест), а также в Ленинском (1 школа на 500 мест), Сакском (1 на 500 мест) и Симферопольском (2 на 1100 мест) районах.

Ввод объектов в эксплуатацию позволит ликвидировать вторую смену в школах этих муниципальных округов.

Как сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, в настоящее время в Республике обучение в две смены продолжается в 71 школе из 534. Наибольшее количество таких школ работает в городах Симферополь (29 общеобразовательных учреждений), Ялта и Феодосия (по 8 учреждений в каждом), Джанкой и Евпатория (по 6 учреждений в каждом), Керчь (4), Саки (3), Судак (2) и в Бахчисарайском районе (5).

Для выполнения поручения по ликвидации второй смены уже принято решение о строительстве еще 7 школ в рамках федеральной целевой программы до 2030 года. Объекты планируется реализовать в городах Ялта (1) и Симферополь (6), в том числе в Каменском массиве.

Кроме того, существует дополнительная потребность в строительстве образовательных учреждений в селе Каменоломне Сакского района (1 школа на 500 мест), городах Джанкой (800 мест), Бахчисарай (1000 мест), Феодосия (1200 мест), Ялта (1000 мест) и Керчь (500 мест). В настоящее время ведется работа по определению источников финансирования этих объектов. В то же время земельные участки под строительство уже выделены.

Сергей Аксёнов добавил, что реализация этих проектов позволит полностью закрыть потребность в школах по Республике Крым.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.