В Крыму за взятку будут судить экс-полицейского

В Крыму бывшее должностное лицо органов полиции предстанет перед судом, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Сакский». Он обвиняется в получении должностным лицом через посредника взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере; мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения; превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ), — говорится в сообщении.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в один из дней мая 2019 года замначальника получил информацию о сбыте местным жителем наркотических средств и психотропных веществ на территории города. Он передал посреднику, что за взятку готов не проводить в отношении нарушителя оперативно-розыскные мероприятия, спустя время получив за это 150 тысяч рублей. После чего был задержан в ходе спецмероприятий сотрудниками УФСБ по РК и г. Севастополю.

В ходе следствия установлено, что в том же месяце посредник обратился к замначальнику в интересах местного жителя, которому требовалась отсрочка от военной службы. Несмотря на отсутствие таких полномочий, должностное лицо полиции потребовал и впоследствии получил за указанные действия часть суммы — 30 тысяч рублей. После этого им были созданы условия по привлечению призывника к уголовной ответственности за преступление, которое им не совершалось, поскольку призыву на военную службу не подлежат граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, — рассказали подробности дела следователи.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой Республики Крым обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.