В Крыму задержали агентов военной разведки Киева

ФСБ задержала в Крыму трех агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, нацеленных на диверсии и шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Севастополе задержан агент ГУР МОУ, гражданин России 1965 г. р., прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство».

В Керчи задержан гражданин Молдавии 1992 г.р., ранее судимый за совершение кражи на территории Украины, который в апреле 2024 года через интернет инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. Также задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя — гражданин России 1973 г.р., предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях. «Все задержанные фигуранты дают признательные показания, — отметили в ЦОС.

Также задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя — гражданин России 1973 г. р., предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях.

«Все задержанные фигуранты дают признательные показания», — отметили в ЦОС. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины. В ФСБ подчеркнули, что на территории Крымского полуострова продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности.

источник: ТАСС