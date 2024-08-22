В Крыму задержали агентов военной разведки Киева

В Керчи задержан гражданин Молдавии 1992 г.р., ранее судимый за совершение кражи на территории Украины, который в апреле 2024 года через интернет инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. Также задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя — гражданин России 1973 г.р., предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях. «Все задержанные фигуранты дают признательные показания, — отметили в ЦОС.
Также задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя — гражданин России 1973 г. р., предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях.
«Все задержанные фигуранты дают признательные показания», — отметили в ЦОС. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины. В ФСБ подчеркнули, что на территории Крымского полуострова продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности.
источник: ТАСС
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