В Крыму задержали двое друзей работали на телефонных аферистов — пойдут под суд

По словам потерпевших, им позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками различных государственных организаций. Звонившие сообщили, что для подтверждения законности денежных средств необходимо передать их «специальному человеку». После процедуры декларирования деньги якобы будут возвращены владельцам.

Женщины передали денежные средства, но вскоре заподозрили неладное, так как звонки с номера прекратились и были недоступны.

Сотрудники территориальных органов полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых на автодороге «Таврида» вблизи Белогорска был задержан автомобиль под управлением 23-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к мошеннической схеме.

Молодой человек рассказал, что его друг из Симферополя предложил ему забрать «посылки» из Ялты и Евпатории и доставить их за 5 тысяч рублей. Подозреваемый согласился и передал полученные денежные средства своему товарищу.

Также был задержан 22-летний житель Симферополя, который, по предварительным данным, являлся получателем похищенных средств.

Следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать денежные средства незнакомым лицам, особенно если они представляются сотрудниками государственных организаций.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым