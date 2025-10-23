В Крыму задержали курьера наркогруппировки

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Симферопольскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность курьера, вовлечённого в распространение наркотических средств через тайники-закладки.
У подозреваемого изъяты предметы для фасовки запрещённых веществ, зип-пакет с кристаллообразным веществом белого цвета, а также два свёртка с растительным содержимым серо-зелёного цвета с характерным запахом. Согласно заключению эксперта, представленное на экспертизу вещество массой 2,47 г содержит производное N-метилэфедрона. Кроме того, свёртки массами 0,31 г и 0,09 г признаны наркотическим средством каннабис (марихуана). Установлено, что задержанный — 26-летний гражданин — был вовлечён в противоправную деятельность через мессенджер. В феврале 2025 года неизвестный предложил ему оборудовать тайники-закладки на территории Республики Крым за вознаграждение в криптовалюте.
В дальнейшем через другой канал связи он получил указание изъять наркотики из тайника, расфасовать их на 50 доз и подготовить к сбыту. Часть вещества оставил у себя для последующей реализации, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере
В настоящее время фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражу.
МВД по Республике Крым призывает граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о фактах распространения наркотиков по телефону доверия или через официальные ресурсы ведомства.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
