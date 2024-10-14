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В Крыму задержали лидера керченской ячейки запрещённой секты «Свидетели Иеговы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 14.10.2024

Лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ред.: признана в РФ экстремистской и её деятельность запрещена), задержали в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю.

53-летний житель Керчи проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи секты. Фигурант задержан. <…> В рамках уголовного дела ему предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенной религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), — цитирует сообщение ТАСС.

По месту жительства мужчины провели обыск и изъяли запрещенную литературу и иные противозаконные материалы. Сейчас в СК устанавливают причастность других лиц к ячейке секты в Керчи.

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источник: ТАСС

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