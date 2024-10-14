В Крыму задержали лидера керченской ячейки запрещённой секты «Свидетели Иеговы»

главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю.

), задержали в Республике Крым, сообщается в

53-летний житель Керчи проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи секты. Фигурант задержан. <…> В рамках уголовного дела ему предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенной религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), — цитирует сообщение ТАСС.

По месту жительства мужчины провели обыск и изъяли запрещенную литературу и иные противозаконные материалы. Сейчас в СК устанавливают причастность других лиц к ячейке секты в Керчи.

источник: ТАСС