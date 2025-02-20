В Крыму задержали очередную банду «чёрных риэлторов» — 30 миллионов рублей наживы у них «на счету»

Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались. После чего с помощью поддельных документов оформляли договоры купли-продажи для приобретения права собственности на них. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела задокументирован еще один факт противоправной деятельности злоумышленников. Установлено, что в июле 2024 года под видом совершения гражданско-правовой сделки 38-летний житель г. Симферополя и его 48-летний подельник незаконно завладели правом на жилое помещение в г. Феодосии оценочной стоимостью более 1 миллиона рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.