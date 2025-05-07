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Житель Кировского района организовал на чердаке оранжерею конопли
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Житель Кировского района организовал на чердаке оранжерею конопли

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:40 07.05.2025

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия по месту проживания сельского жителя Кировского района в домовладении обнаружено и изъято 23 произрастающих наркосодержащих растения рода конопля, а также картонная коробка, в которой хранились части растений весом около 300 граммов.

Мужчина оборудовал на верхнем этаже дома специальное помещение с системами автоматического полива, обогрева, освещения и вентиляции, тем самым создал благоприятные условия для выращивания. По результатам экспертизы установлено, что изъятые растения являются коноплёй, как и части наркорастений общей массой около 190 граммов в перерасчете на высушенное вещество, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы.

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Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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