Житель Кировского района организовал на чердаке оранжерею конопли

Мужчина оборудовал на верхнем этаже дома специальное помещение с системами автоматического полива, обогрева, освещения и вентиляции, тем самым создал благоприятные условия для выращивания. По результатам экспертизы установлено, что изъятые растения являются коноплёй, как и части наркорастений общей массой около 190 граммов в перерасчете на высушенное вещество, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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