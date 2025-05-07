Житель Кировского района организовал на чердаке оранжерею конопли

Мужчина оборудовал на верхнем этаже дома специальное помещение с системами автоматического полива, обогрева, освещения и вентиляции, тем самым создал благоприятные условия для выращивания. По результатам экспертизы установлено, что изъятые растения являются коноплёй, как и части наркорастений общей массой около 190 граммов в перерасчете на высушенное вещество, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.