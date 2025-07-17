В Крыму задержали организаторов схемы незаконной легализации мигрантов

Установлено, что гражданин одной из стран Центральной Азии, находясь на территории Республики Крым, вступил в предварительный сговор с гражданином Российской Федерации с целью организации незаконной миграции на территории полуострова, — говорится в сообщении.

Один из участников группы подыскивал иностранцев-нелегалов и предлагал им содействие в фиктивной постановке на миграционный учет и получении патентов.

Его подельник за денежное вознаграждение организовывал фиктивную постановку мигрантов на учет по несуществующим адресам в Симферополе, а также способствовал оформлению трудовых патентов на основании недостоверных данных.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

На этой неделе сотрудники УФСБ задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе Крыма приют для нелегальных мигрантов.

источник: РИА Новости Крым