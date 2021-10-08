В Крыму задержали «перевозчика»: обещал наивным пассажирам отвезти до Санкт-Петербурга

Задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в Крыму. Неоднократно судимый 32-летний житель одного из сел Симферопольского района, имея умысел на хищение денег средств путем обмана, при этом не имея возможности и намерений выполнять взятые на себя обязательства, выставил фиктивное объявление в мобильном приложении о предоставлении услуг по перевозке граждан на микроавтобусах по направлению «Симферополь-Санкт-Петербург». Стоимость билетов варьировалась от трех до десяти тысяч рублей.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению четырех преступлений в отношении симферопольцев. Следствием УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 (мошенничество) УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия на установление иных фактов преступной деятельности задержанного.