Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Крыму задержали «перевозчика»: обещал наивным пассажирам отвезти до Санкт-Петербурга

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму задержали «перевозчика»: обещал наивным пассажирам отвезти до Санкт-Петербурга

В Крыму задержали «перевозчика»: обещал наивным пассажирам отвезти до Санкт-Петербурга

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:35 08.10.2021

Задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в Крыму. Неоднократно судимый 32-летний житель одного из сел Симферопольского района, имея умысел на хищение денег средств путем обмана, при этом не имея возможности и намерений выполнять взятые на себя обязательства, выставил фиктивное объявление в мобильном приложении о предоставлении услуг по перевозке граждан на микроавтобусах по направлению «Симферополь-Санкт-Петербург». Стоимость билетов варьировалась от трех до десяти тысяч рублей.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению четырех преступлений в отношении симферопольцев. Следствием УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 (мошенничество) УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия на установление иных фактов преступной деятельности задержанного.

В Крыму задержали «перевозчика»: обещал наивным пассажирам отвезти до Санкт-Петербурга

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.