В Крыму задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершённом 11 лет назад

В мае 2014 года на одной из автозаправочных станций Нижнегорского района неизвестный, скрыв лицо под маской, ворвался в служебное помещение, где, угрожая сотрудникам самодельным оружием, завладел денежными средствами организации. Следователем следственного отдела ОМВД России по Нижнегорскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря проведению современных экспертиз сотрудники полиции установили личность возможного налётчика и его местонахождение, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.