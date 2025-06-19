В Крыму задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершённом 11 лет назад

Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Крым установлена причастность 45-летнего жителя Нижнегорского района к разбойному нападению, совершенному одиннадцать лет назад.
В мае 2014 года на одной из автозаправочных станций Нижнегорского района неизвестный, скрыв лицо под маской, ворвался в служебное помещение, где, угрожая сотрудникам самодельным оружием, завладел денежными средствами организации. Следователем следственного отдела ОМВД России по Нижнегорскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря проведению современных экспертиз сотрудники полиции установили личность возможного налётчика и его местонахождение, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных возможных соучастников противоправной деятельности задержанного.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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