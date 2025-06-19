Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Крыму задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершённом 11 лет назад
Новости Республики
В Крыму задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершённом 11 лет назад
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Крыму задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершённом 11 лет назад

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:12 19.06.2025

Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Крым установлена причастность 45-летнего жителя Нижнегорского района к разбойному нападению, совершенному одиннадцать лет назад.

В мае 2014 года на одной из автозаправочных станций Нижнегорского района неизвестный, скрыв лицо под маской, ворвался в служебное помещение, где, угрожая сотрудникам самодельным оружием, завладел денежными средствами организации. Следователем следственного отдела ОМВД России по Нижнегорскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря проведению современных экспертиз сотрудники полиции установили личность возможного налётчика и его местонахождение, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК. 

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Узнайте больше:  В Симеизе на пожаре погибли три человека

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных возможных соучастников противоправной деятельности задержанного.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.