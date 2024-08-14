В Крыму задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

Трое жителей Симферополя, владея информацией о длительном нахождении собственника офисного помещения за пределами Республики Крым, решили провернуть преступную схему по завладению недвижимостью. В 2022 году злоумышленники, подделав подпись собственника, изготовили договор купли-продажи помещения, после чего, с целью легализации, совершили 2 фиктивные сделки по купле-продаже имущества между участниками преступной группы. Далее недвижимость была продана добропорядочному покупателю за 10 миллионов рублей. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям, несмотря на активное сокрытие злоумышленниками следов преступления, собрана необходимая доказательная база, установлены места хранения, использовавшихся для фиктивных сделок документов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками полиции участники преступной группы задержаны, проведены обыска, в ходе которых обнаружена и изъята документация, содержащая сведения о причастности подозреваемых к совершению преступления.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 2 «Киевский» СУ УМВД России по г. Симферополю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В настоящее время 44-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 54-летнему – подписка о невыезде и надлежащем поведении, третий фигурант выехал за пределы РФ и будет объявлен в розыск.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных преступлений на территории полуострова и соучастников преступной группы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым