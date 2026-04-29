В Крыму задержали россиянина — готовил теракты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 29.04.2026

ФСБ задержала гражданина России, который готовил в Крыму теракты на объектах газо- и электроснабжения, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, крымчанин был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через Telegram. По заданию куратора он снимал на фото и видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и объекты критической инфраструктуры в Крыму. Их координаты направлял противнику.

В дальнейшем он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона, – сказано в сообщении.

По данным силовиков, мужчина получил от куратора взрывчатку, узнал адрес проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ. После выполнения задания он должен был покинуть территорию России, однако был задержан.

Узнайте больше:  Кыш отсюда! Жителей многоэтажек могут оштрафовать за прикармливание голубей

У фигуранта изъяли готовое к применению радиоуправляемое взрывное устройство электронного типа осколочно-фугасного действия массой два килограмма, взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух бомб.

Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Мужчина арестован.

источник: РИА Новости Крым 

