В Крыму задержали трёх мужчин, находившихся в розыске

В течение суток в Крыму сотрудники полиции установили трех мужчин, объявленных в розыск. Каждый из них проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого в совершении преступлений, однако скрылся от суда, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Один из злоумышленников привлекался к ответственности по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и был задержан на территории Ленинского района Крыма. Двое других обвинялись в совершении краж, в том числе на территории других регионов России. В ближайшее время все установленные на территории Республики Крым лица будут переданы инициаторам розыска – в соответствующие территориальные органы внутренних дел и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.