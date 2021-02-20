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Фото: МВД

В Крыму задержали трёх мужчин, находившихся в розыске

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:31 20.02.2021

В течение суток в Крыму сотрудники полиции установили трех мужчин, объявленных в розыск. Каждый из них проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого в совершении преступлений, однако скрылся от суда, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Один из злоумышленников привлекался к ответственности по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и был задержан на территории Ленинского района Крыма. Двое других обвинялись в совершении краж, в том числе на территории других регионов России. В ближайшее время все установленные на территории Республики Крым лица будут переданы инициаторам розыска – в соответствующие территориальные органы внутренних дел и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

 

В Крыму задержали трёх мужчин, находившихся в розыске

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