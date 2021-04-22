В Крыму задержали троих фальшивомонетчиков

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю совместно с региональным подразделением УФСБ России и коллегами из МВД по Республике Крым задержаны трое местных жителей, причастных к обороту фальшивых денежных знаков.

Подозреваемые, используя возможности сети Интернет и почтовой доставки, в два этапа приобрели крупную партию поддельных банковских билетов, осуществили их перевозку и хранение, а также наладили сбыт фальшивых банкнот на территории полуострова. Злоумышленники, сбывали фальшивки как по одной штуке, так и по несколько купюр сразу при приобретении дорогостоящих товаров. Опасаясь разоблачения, они соблюдали меры предосторожности, в том числе меняли внешность, использовали маски, очки и другие способы конспирации. По предварительной версии, фигуранты успели сбыть поддельных денег на сумму 200 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили в лесном массиве на территории Севастополя тайник, оборудованный подозреваемыми, в котором они хранили фальшивые банковские билеты Центрального банка России в количестве 70 штук номиналом 5 тысяч рублей.

Следственными органами Управления МВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.