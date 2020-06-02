В Крыму задержали украинского военного: «заблудился» на границе

Сотрудники Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю задержали в Крыму украинского военного, который незаконно пересек границу РФ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет военнослужащем Евгении Добринском, 1992 года рождения. Во время досмотра у «вояки» было обнаружено вещество растительного происхождения, зеленого цвета, предположительно, наркотик. Вещество отправлено на экспертизу.

Как и где именно «заблудился», находившийся в весьма расслабленном состоянии украинец, уточняют следователи. А на Украине тем временем уже заявили, что Добринского «похитили». Каким спецслужбам и зачем может понадобиться обычный солдат еще и без оружия, да и с «вредными привычками»? Но в недрах СМИ (приближенных к СБУ) «незалежной» уже родилась красивая легенда об «отличнике строевой» старшем солдате 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгении Добринском, который нес, понимаешь, службу. Нес-нес, а в 5 утра 30 мая пошел (!) на наблюдательный пункт, проявляя особую бдительность (!!). Он был настолько крут, что отправился на пост один (служившие знают, о чем мы) и без оружия (!!!). Ну, и понято, коварные российские шпиЁны взяли Женьку в полон. Бред, конечно, но «пипл хавает».

На а правда, она же реальность такова: возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»). Украинскому военному грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.