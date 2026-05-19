В Крыму задержали украинца — призывал к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали в Симферополе мужчину, имеющего гражданство Украины, который, по версии следствия, в интернете призывал уничтожить Московский Кремль, сообщила пресс-служба управления.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, публично призывавшего к уничтожению Московского Кремля. Установлено, что 48-летний безработный гражданин России и Украины неоднократно размещал в украинских группах интернет-мессенджера Тelegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности — уничтожению символа российской государственности и официальной резиденции президента Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Вопросы у правоохранительных органов вызвали и другие его сообщения.

Мужчина, придерживающийся крайне националистических взглядов, агитировал участников чата к насильственным действиям (убийству и уничтожению) в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности и происхождения (русские), — пояснили в пресс-службе.

По данным УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

источник: ТАСС

