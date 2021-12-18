В Крыму задержали водителя – мужчина повторно сел пьяным за руль… мопеда

В Крыму, вблизи пгт. Красногвардейское наряд ДПС остановил мопед под управлением местного жителя, 1986 года рождения, с признаками опьянения.

Пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения мужчина согласился, по результатам которого не установлено в выдыхаемом воздухе наличие абсолютного этилового спирта. Тогда сотрудники имея все основания направили мужчину на медицинское освидетельствование, на что он тоже ответил положительно и согласно акта медицинского освидетельствование на состояние опьянения ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр наркологии», у водителя было установлено состояние опьянения, — рассказали в МВД по РК.

Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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