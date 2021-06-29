В Крыму задержан бизнесмен и его подельники – похитили у государства 19 миллионов рублей

Сотрудники УФСБ России по РК и г. Севастополю задержали трех граждан РФ. Все они подозреваются в хищении крупной суммы денег (19 млн. рублей) одного из коммунальных предприятий в Крыму.

Правоохранители установили, что в 2018 году государственное предприятие заключило с частной компанией контракт на строительно-монтажные работы общей стоимостью более 54 миллиона рублей. К указанным работам в качестве субподрядчиков были привлечены два общества с ограниченной ответственностью, которыми управлял один и тот же человек.

Сотрудниками УФСБ установлено, что лицо, фактически единолично выполняющее управленческие функции в обеих субподрядных организациях, вступило в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной из строительных компаний, в должностные обязанности которых входил контроль и приемка выполненных по контракту работ. Целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ, – говорится в сообщении УФСБ по РК и г. Севастополю.

В результате произведенных махинаций подозреваемые получили в полное распоряжение не менее 19 млн. рублей за фактически не выполненные работы. Тем самым госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В отношении трех задержанных 1972, 1970 и 1960 годов рождения возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы вместе со штрафом до одного миллиона рублей.

На видео – момент задержания бизнесмена – одного из фигурантов этого дела. В Москву «по делам» ему улететь не удалось.